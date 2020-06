Uma Patamo do 37º BPM (Batalhão da Polícia Militar) capotou no início da noite deste sábado, na altura da Ladeira da Jaqueira, entre os bairros Camorim Grande e Camorim Pequeno, em Angra dos Reis.

O trânsito ficou com lentidão no local e está operando no sistema siga e pare. Ainda não há informações sobre feridos.