Acidente envolve quatro veículos e deixa dois feridos na Dutra, em Barra Mansa

Um acidente ocorrido no início da manhã deste sábado deixou duas pessoas feridas no km 280, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, nas proximidades da antiga fábrica Dupont, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente envolveu quatro veículos e duas pessoas ficaram feridas. As informações passadas pelos condutores à PRF, que vestígios no local (recapagem de pneus de caminhão soltos na pista) provocaram o acidente.

Um Fiat/Stilo foi de encontro a uma das recapagens e parou no acostamento. Uma caminhonete Ford/Courier, de 31 anos, que seguia logo atrás, não conseguiu desviar atingindo a recapagem. O veículo perdeu o controle, colidindo contra a mureta de proteção, parando sobre a rodovia.

O motorista percebendo a iminência de uma colisão chegou sair do veículo, mas, voltou para pegar o seu celular, quando outra caminhonete Fiat Strada bateu na traseira de seu veículo. O condutor da caminhonete Ford/Courier ficou ferido.

O passageiro que estava na caminhonete do Fiat Strada, sem o devido cinto de segurança, de 48 anos, foi arremessado contra o para-brisas e teve ferimentos. Logo atrás um caminhão não conseguiu frear a tempo e atingiu a pick-up Fiat Strada.

Houve interdição parcial da pista e causou lentidão no trânsito. Os dois feridos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa.

A caminhonete Fiat/Strada foi recolhida ao pátio por estar com o licenciamento vencido e foi aplicada uma multa pelo fato do passageiro estar sem o cinto de segurança.

O Ford/Courier foi removido para o pátio da PRF pelo fato do condutor ter sido hospitalizado. Os outros dois veículos foram liberados no local. O veículo foi multada por estar com o pneu sem condições, liso (careca).