Barra Mansa promove testagem de Covid-19 em motoristas de taxis 

Ação aconteceu no pátio da prefeitura no esquema drive thru

Noventa e três taxistas de Barra Mansa passaram pelo teste rápido do Covid-19, neste sábado (27). A ação, que foi em esquema drive thru, é mais uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, que visa a detecção do vírus e auxiliar no controle da doença no município. O procedimento é simples e garante o resultado em 15 minutos. Antes de serem utilizados, os testes passam pela aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De todos os exames realizados, três apontaram positivo para a doença.

Os profissionais que testaram positivo já estavam no isolamento social e receberam orientações de continuarem se mantendo nesta condição até que o período de contágio seja alcançado.

De acordo com o secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, esta ação é uma continuidade das iniciativas de testagens em pessoas que trabalham diretamente com o público. “Nossa intenção é aumentar a quantidade de ações como essa, até conseguirmos atender 100% da demanda da população. Iniciamos com os profissionais que tem ligação direta com outras pessoas e assim vamos seguindo essa campanha. Acredito que somente identificando possíveis novos casos do vírus que vamos conseguir controlá-lo”, disse Sérgio.

Já a gerente de Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado, falou sobre os casos que testaram positivo. “Dois deles já estavam cientes que estavam com a Covid-19, inclusive seus períodos de contágio acabam nesta semana. Já o terceiro, solicitamos que fosse diretamente ao Centro de Tratamento e Triagem para uma melhor avaliação médica. Todos apresentaram estar bem, mas preferimos trabalhar com esse protocolo”, explicou.