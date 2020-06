Fundamp passa por processo de higienização e desinfecção

Medida tem caráter preventivo ao novo coronavírus

O Fundamp (Fundo de Assistência Médica Permanente dos Servidores Públicos Municipais de Barra Mansa), providenciou na manhã desta sexta-feira, 26, uma operação de higienização e desinfecção de suas dependências. O serviço, de caráter preventivo ao novo coronavírus, foi realizado por equipes do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

De acordo com o diretor executivo do Fundo, Nivaldo Viana, o procedimento foi efetuado em todo o ambiente, por se tratar de um espaço público hospitalar. “Graças Deus não tivemos registro da doença em nosso quadro de servidores, mas como a prevenção é sempre o melhor remédio, decidimos realizar a desinfecção de toda unidade”, comentou.

O serviço foi previamente planejado e não comprometeu o atendimento aos usuários do Fundamp. A higienização foi feita com produto à base de cloro, apontado por especialistas como ideal no combate ao vírus.

Segundo o diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, os trabalhadores responsáveis pela desinfecção de vários locais públicos no município atuam com borrifadores, macacão, botas, luvas e máscara. “O produto utilizado não prejudica a saúde das pessoas e não causa nenhum tipo de prejuízo ao trabalhador que faz a higienização, mas é altamente eficaz no combate ao coronavírus”, concluiu.