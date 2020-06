Internos do Degase fazem rebelião no Roma

Menores internos do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), Irmã Asunción De La Gándara Ustara), fizeram uma rebelião na noite deste sábado, na instituição localizada no bairro Roma, em Volta Redonda.

Segundo informações, os menores teriam ateado fogo em colchões, nas alas A e B. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Grupamento de Ações Rápidas (GAR) se dirigiu ao local para conter o motim. Não há informações sobre ferido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Nesta semana, 12 internos conseguiram fugiu da instituição durante um vídeo-aula, quando jogaram objetos no diretor-técnico e fugiram em seguida. Três menores foram recapturados, numa barreira sanitária, no bairro Vila Elmira, divida com Barra Mansa.