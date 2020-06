Polícia Militar apreende drogas em Angra dos Reis

Policiais militares aprenderam na manhã deste domingo, grande quantidade de drogas, na Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis. Os policiais militares abordaram um veículo, que seria de aplicativo, e encontraram as drogas no porta-malas. O motorista disse que havia pegado o material na Favela Nova Holanda (Rio de Janeiro) com destino ao Morro do Caixa D’água, em Angra.

Foram apreendidos 1.076 tiras de erva seca, 325 eppendorfes, contendo pó branco, três rádios de comunicação e um celular. As drogas, o veículo e o homem foram levados para a 166ª DP para apreciação da autoridade policial.