Três jogadores do Volta Redonda testam positivo para a Covid-19

Três jogadores do relacionados para o jogo desta noite contra o Fluminense testaram positivo, conforme protocolo “Jogo Seguro”, elaborado pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). O jogo está marcado para às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O Volta Redonda (RJ), divulgou os resultados na manhã deste domingo em suas redes sociais. Os jogadores foram colocados imediatamente em isolamento. Por consequência, os familiares destes atletas também estão realizando os testes.