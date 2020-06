Pagamento do IPTU em cota única termina no dia 30, em Quatis

A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Finanças, lembra os contribuintes do município que o prazo final para o pagamento do IPTU 2020 (Imposto Predial e Territorial Urbano) em cota única, com 12% de descontos, termina nesta terça-feira, dia 30. O mesmo prazo vale para quem optar em pagar a primeira das seis parcelas do imposto.

O pagamento pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e bancos postais (Correios).