Polícia Militar prende suspeito de assalto a drogarias em Resende

Policiais militares prenderam na noite de domingo, um jovem, de 24 anos, suspeito de assaltar uma drogaria que fica na Avenida Coronel Mendes, no bairro Vila Santa Cecília, em Resende. O jovem foi localizado em sua casa, pouco depois de ter assaltado o estabelecimento comercial. Testemunhas passaram aos agentes as características do criminoso.

O suspeito estava cobrindo o rosto com uma máscara e portava uma arma. Ele levou da drogaria cerca de R$ 335. Imagens de segurança da drogaria foram divulgadas na internet. Com a divulgação nas redes sociais, internautas apontaram o local onde o suspeito morava, no bairro Liberdade. Os policiais foram até o local indicado nas denúncias e o próprio suspeito atendeu a porta.

Ele permitiu que agentes entrassem e revistassem o interior da residência. No armário do suspeito foram encontradas as mesmas roupas usadas no assalto (um casaco preto com listras brancas e um boné da mesma cor). Segundo os policiais, a mãe ao ver as imagens disse que “não admitia aquilo em sua casa”. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Resende.