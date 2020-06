Prefeitura de Barra Mansa avança em obras na Rua Tancredo Rodrigues de Paula

Melhorias são uma solicitação antiga da localidade da Água Comprida, no bairro Vila Nova

As obras na Rua Tancredo Rodrigues de Paula, na localidade da Água Comprida, na Vila Nova, seguem em ritmo acelerado. Dos 810 metros da via, a equipe da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa já avançou 700 metros, com o serviço de retirada dos bloquetes. As próximas etapas são a finalização da substituição da rede de água, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), nivelamento do solo e a aplicação do asfalto.

O secretário de Manutenção Urbana Luiz Gonzaga explicou o andamento da obra. “Estamos avançando com a retirada dos blocos e passando a patrol no início da via, onde já foi feito o serviço do Saae. A previsão é a retirada do material esta semana em toda a rua e o preparo do solo para a pavimentação”.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, informa que o serviço segue sem obstáculos. “Continuamos fazendo a nova rede de água na localidade. O trabalho está indo de acordo com o que a gente programou. Em breve, os moradores terão uma água de melhor qualidade”

As obras começaram no dia 22 e seguem pelos próximos 35 dias. A via liga o bairro Vila Nova e a região da Água Comprida, como também dá acesso ao distrito de Santa Rita de Cássia e Volta Redonda.

Trânsito da região

A Guarda Municipal está atuando na região, fiscalizando e orientando o fluxo do trânsito. A Rua Tancredo Rodrigues de Paula está interditada, tendo como caminho alternativo a Rua Osório Gomes de Brito, que segue em mão dupla. Em ambas as vias está proibido o estacionamento.

O comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, pede a compreensão da população para um andamento mais rápido das obras e um fluxo melhor na Rua Osório Gomes de Brito. “Estamos ao longo de toda a via. Em nenhum ponto está autorizado o estacionamento. Pedimos a colaboração dos moradores para que eles nos ajudem a manter a via liberada, garantindo o fluxo, com segurança, no trecho compreendido entre o início da via e a praça da Água Comprida, na parte mais alta do bairro Vila Nova”.