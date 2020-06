Semana começa com fiscalização pela força-tarefa em Volta Redonda

Serviço é realizado em toda cidade de forma ininterrupta

Em atendimento aos Decretos Municipais 16.082/20, 16.146/20 e 16.215/20, que estabelecem o fechamento das atividades econômicas não essenciais por sete dias, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Fazenda, realizou mais uma fiscalização nessa segunda-feira, dia 29. O objetivo da ação é de verificar o cumprimento integral dos decretos e promover orientação aos estabelecimentos.

Os estabelecimentos fiscalizados são denunciados pela população através do telefone 156. No bairro Niterói, foram fiscalizados uma loja de móveis, um lava rápido e outra de ar condicionado; no Conforto a denúncia era que uma loja de conveniência estaria funcionando com superlotação de clientes sentados às mesas.

No Santo Agostinho, a fiscalização foi em loja de doces, de móveis e uma academia que, de acordo com denúncia, estavam em funcionamento; Já no Retiro a fiscalização foi realizada em uma loja de departamento e outra de cosméticos, ambas funcionando em meia porta aberta.

Os fiscais relataram que algumas denúncias eram improcedentes, orientaram os comerciantes e fecharam os estabelecimentos que estavam abertos. Além das denúncias, os fiscais realizaram uma ronda nos bairros Niterói, Retiro, Vila Mury, Santos Agostinho, Volta Grande, Voldac e São Luiz. Foi constatado que alguns estabelecimentos estão descumprindo os termos dos Decretos 16.125/20 e 16.082/20. Todos foram orientados e comunicados das penalidades em caso de reincidência.

O prefeito Samuca Silva destaca que o fechamento de atividades comerciais, com permissão apenas para serviços essenciais, tem como objetivo salvar vidas. “Nosso objetivo é manter a capacidade de atendimento no sistema público de saúde diante dessa pandemia da Covid-19. É preciso que todos se conscientizem e só saiam de casa quando for necessário, que usem máscaras e respeitem o distanciamento entre as pessoas”, solicitou o prefeito.