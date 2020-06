Vereador Gustavo Gomes cobra melhorias no transporte público, em Barra Mansa

Parlamentar cobrou do Executivo o retorno do horário normal, visando diminuir o problema agravado durante a pandemia, com a diminuição da frota de ônibus

O vereador Gustavo Gomes entrou com uma indicação e um requerimento na Câmara de Vereadores cobrando o poder público municipal uma solução nos horários dos ônibus e também solicitou informações sobre o atual quantitativo dos veículos de transporte público e seus respectivos horários.

Segundo o parlamentar, desde maio, no início da pandemia da Covid-19, esse quantitativo diminuiu drasticamente e vem prejudicando a população e principalmente os trabalhadores. “A população está sendo prejudicada com a falta de veículos de transporte coletivo, sendo que essa diminuição ocorreu na época do isolamento social no município, que já foi flexibilizado. Com o retorno das atividades, nada mais justo que as empresas aumentem a demanda de veículos”, revelou Gustavo.

O vereador ainda requisitou a Secretaria de Ordem Pública uma maior fiscalização nas empresas da cidade. “A população quer saber se o município vistoriou o não cumprimento do horário nos meses de pandemia, se houve notificação e quando voltará o efetivo normal. Também solicitei uma tabela com os horários dos ônibus neste mês de junho”, informou, acrescentando também que o Executivo determine a retomada do quantitativo normal de ônibus em Barra Mansa.

– O atendimento direto à população está sendo prejudicado com a falta de veículos de transporte coletivo. Com o retorno de diversas atividades de trabalho na cidade e com a falta de ônibus, está havendo muita aglomeração nos horários de pico, o que nos preocupa muito no combate ao novo coronavírus. É uma situação que precisa ser revista urgentemente – concluiu Gustavo Gomes.