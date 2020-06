Casal sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Um casal, ele de 29, e ela de 40 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira, na Rua Rui Barbosa, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Os dois foram baleados dento do quarto onde dormiam. Eles foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O homem foi baleado na barriga e foi submetido a uma cirurgia.

A mulher foi baleada na perna e no braço direitos. A mulher contou aos policiais militares que estavam dormindo quando acordaram com um barulho na janela do quarto. No mesmo instante tiros foram desferidos. Ela contou aos policiais que conseguiu ver quem atirou.

Os dois não correm risco de vida.