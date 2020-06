Motociclista fica ferido ao atropelar cavalo na Dutra

Um motociclista, de 29 anos, ficou ferido na manhã desta terça-feira, por volta das 10h40min, ao atropelar um cavalo no km 277, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O condutor da moto Honda/Biz, com placa de Diadema (SP) se deparou com dois cavalos na pista, sendo um castanho e um branco. Ele não conseguiu desviar do cavalo castanho e atropelou o animal e caiu na pista sofrendo ferimentos.

O cavalo sofreu apenas alguns cortes no peitoral, mas, nada grave. Os dois animais foram recolhidos para serem encaminhados para o curral de apreensão de animais de Piranema, em Seropédica (RJ). A motocicleta, devido ao condutor/proprietário ter sido removido para o hospital, foi recolhida pátio da PRF, em Floriano. Fotos: Polícia Rodoviária Federal