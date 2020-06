Polícia Militar apreende drogas em Três Poços, em VR

Policiais militares receberam uma informação do Ciosp (Cento Integrado de Operações de Segurança Pública) sobre disparos de arma de fogo no Condomínio Minha Casa Minha Vida, na Avenida Paulo Erley Alves Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram até o local e depararam com uma viatura da Polícia Civil saindo das proximidades. Suspeitos foram vistos na linha férrea e empreenderam fuga ao perceber a presença dos policiais.

Durante buscas na localidade os agentes encontraram no mato uma bolsa azul com 95 tabletes de maconha. O suspeito foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.