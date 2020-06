Recém-nascido é encontrado abandonado no mato em Valença

Um bebê recém-nascido (sexo masculino) foi encontrado na manhã desta terça-feira, por uma pessoa que caminhava pela Avenida do Contorno, no bairro Jardim Valença, em Valença. O bebê estava enrolado em uma toalha no meio do mato próximo a uma obra do hospital da Unimed.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a criança para a Maternidade Escola. O caso já está sendo investigado pela 91ª Delegacia de Polícia.

Telefones de contato em Valença: Disque denúncia: 2253 – 1177 – WhatsApp 21 968021650 – Polícia Militar 190 – Guarda Municipal 153 – O sigilo é garantido!