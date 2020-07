Por conta da passagem de um ciclone pelo litoral do país, Volta Redonda pode ser atingida por ventos muito fortes nesta quarta-feira, dia 01. A Defesa Civil do município está em alerta e já enviou o comunicado, via SMS, para a população.

A orientação é que as pessoas evitem ficar próximas de árvores e postes, e permaneçam em suas casas. Em caso de emergência, o munícipe deve ligar para a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 3339-2065. Foto: Ilustrativa