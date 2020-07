Deputado Federal Delegado Antonio Furtado se reúne com Secretário Estadual da Polícia Civil

O motivo da agenda é a instalação de uma Deam em Barra Mansa e a destinação de R$1,5 milhão para equipar a Polícia Civil

Depois de anos de espera, a cidade de Barra Mansa pode ter uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Esse foi o principal assunto da reunião, que aconteceu ontem (30/06) na Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado, o Secretário Estadual de Polícia Civil Flávio Marcos Amaral de Brito, o Inspetor Alexandre Ribeiro Lima e o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable.

– Fomos apresentar as possibilidades de implantação da Deam em Barra Mansa ao Secretário Flávio Brito. É um sonho antigo da cidade. Já temos a indicação de um local e o projeto de arquitetura para instalar a delegacia. Serão necessárias reformas e adequar o prédio às questões de acessibilidade. Ficamos animados com a resposta positiva do secretário – destacou o deputado.

O estudo realizado pelo Instituto Patrícia Galvão aponta que todos os dias três mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil. A cada 9 minutos, uma mulher é vítima de estupro e, a cada 2 minutos, registra uma queixa de agressão enquadrada na Lei Maria da Penha. Em Barra Mansa, os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP) apontam que, em 2018, foram registrados 1.064 casos de crimes contra a mulher.

– As mulheres merecem ter uma Deam em Barra Mansa. Tenho uma grande preocupação com o problema de violência que enfrentam. A Delegacia Especializada vai ajudar a conter os casos de agressões, abusos e violência doméstica, que, infelizmente, aumentaram muito neste tempo de pandemia – afirmou o parlamentar.

Para que o projeto saia do papel, a prefeitura de Barra Mansa vai auxiliar nas questões relacionadas a reforma e adequações necessárias. A intenção é que a Delegacia da Mulher seja instalada no primeiro andar do prédio onde funciona a 6ª Corregedoria Regional da Policia Civil localizada no Centro de Barra Mansa.

– Sabemos da importância que é ter uma Deam em Barra Mansa, por isso coloco a prefeitura a disposição para ajudar no que for necessário. Também contamos com os esforços do deputado estadual Marcelo Cabelereiro e do delegado Ronaldo Aparecido. Vamos fazer o possível para que a obra aconteça o quanto antes – falou o prefeito Rodrigo Drable.

Pensando nas instalações e infraestrutura, o deputado federal Delegado Antonio Furtado destinou uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão para a Policia Civil do Rio de Janeiro para equipar e dar mais condições de trabalho as equipes da Deam e conforto as mulheres que precisam fazer denúncias.

– É muito importante ampliarmos o trabalho de proteção à mulher. É uma época de tantas dificuldades, mas vemos que não falta empenho em buscar meios de aprimorar esse atendimento. Será necessária a visita da nossa equipe técnica de engenharia para aprovar o projeto e sugerir ajustes na obra, o primeiro passo para autorizar a criação dessa nova Deam – analisou o secretário Flávio Brito.

Na semana passada, tanto o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e quanto o delegado titular de Barra Mansa, Ronaldo Aparecido, declararam apoio a iniciativa de instalar uma Deam em Barra Mansa.

– Como policial, que trabalha há mais de vinte anos em Barra Mansa, sei que a nova Deam nos dará um fôlego redobrado no enfrentamento da violência. Ganham as mulheres e todos aqueles que querem justiça – falou o inspetor Alexandre Ribeiro.

A planta e o projeto com as sugestões para a criação da nova Deam foi entregue ao secretário Flávio Brito. Fotos atuais do prédio que abrigará a unidade também foram apresentadas.

– Estamos eufóricos pela perspectiva de aperfeiçoar o atendimento dado à mulher em nossa região. Essa é uma ação conjunta de políticos das áreas federal, estadual e municipal, com a Secretaria Estadual da Polícia Civil. Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos! – concluiu o Deputado Federal Delegado Antonio Furtado.