Município intensifica medidas sanitárias em comércio e lugares públicos

A Prefeitura de Porto Real, através das Secretarias de Saúde e de Ordem Pública, começou nesta segunda, 29, mais uma operação de enfrentamento à Covid-19. Supermercados, farmácias, restaurantes, pontos de parada de ônibus, logradouros públicos e outros locais de acesso coletivo recebem as ações que envolvem aferição de temperatura; exigência do uso de máscara; distanciamento e emissão de notificações para cumprimento geral das normas sanitárias de combate ao novo coronavírus.

“Nos últimos dois meses, a redução do número de pessoas verificadas pelas barreiras com alterações na temperatura corporal foi significativa. Isso levanta a suspeita que o aumento de casos ocorridos nos últimos dias, ocorreram por transmissão comunitária, ou seja, entre moradores que não saíram da cidade”, esclareceu o prefeito Ailton Marques

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, frisou a importância do cumprimento do isolamento social e como isso afeta a disseminação da doença. “Nosso objetivo é aprimorar as ações realizadas pelas barreiras sanitárias e assim conter a disseminação da doença. Os casos de transmissão verificados nas últimas semanas aconteceram pela falta de cumprimento das exigências de isolamento social. Houve um aumento considerável dos casos entre familiares, o que quer dizer que o distanciamento e as medidas sanitárias, fundamentais para conter a doença, não estão acontecendo como deveriam. A população precisa estar consciente de seu papel para que tenhamos sucessos na estratégia de combate ao novo coronavírus”, destacou o secretário.

“As ações envolvem um profissional de saúde e dois guardas municipais, que orientam a população e os proprietários ou responsáveis pelos estabelecimentos comerciais sobre as medidas sanitárias de combate à Covid-19. Nessa primeira semana quem não estiver cumprindo qualquer uma das normas será notificado. O não cumprimento do prazo implicará em multa e outras penalidades previstas no Decreto 2.450 de 22 de abril de 2020”, finalizou o secretário de Ordem Pública, Carlos Machado.

Barreiras sanitárias

Dados contabilizados pela Secretaria de Saúde apontaram um total de 59 moradores e outros 19 não residentes em Porto Real com alterações na temperatura corporal entre os meses de abril e maio. Dessas 78 pessoas, a grande maioria das ocorrências foi no mês de abril. Nos meses de maio e junho a queda foi significativa, em média duas pessoas por mês.