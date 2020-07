Prefeitura entrega UBS Cidade Alegria revitalizada para a população nesta quinta-feira

A Policlínica poderá ser transformada em hospital com 40 leitos, caso seja necessário para o tratamento da Covid-19

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, entrega também nesta quinta-feira, dia 2, a UBS do bairro Cidade Alegria revitalizada. Na unidade, são oferecidos diversos serviços de saúde como atendimento odontológico, fisioterapia, acupuntura, raio-x, exames laboratoriais, eletrocardiograma, especialidades médicas, preventivos, pré-natal, etc.

Os atendimentos à população começarão a partir da sexta-feira, dia 3. Além da UBS, o bairro Cidade Alegria também recebe na quinta-feira o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) reformado e novo. A Policlínica Cidade Alegria recebeu diversas intervenções e teve seus trabalhos acelerados para atender as demandas do município. Com as obras de revitalização e reforma, a população será atendida de forma digna e com qualidade.

Entre as intervenções feitas na UBS estão o tratamento de trincas, recuperação do telhado, ampliação das salas. Além de serviços na parte elétrica e contrapiso nas áreas novas para revestimento de porcelanato.

As equipes da administração municipal realizaram ainda na UBS: as pinturas nas paredes e grades, recuperação de portas antigas, reparos nas janelas, construção de bancos de concreto e balcão da recepção. Como também toda a pintura externa e interna da policlínica.

A Prefeitura tem tomado medidas para ampliar o número de leitos hospitalares na rede pública de saúde durante a pandemia. A Policlínica do bairro poderá ser transformada em um hospital com 40 leitos disponíveis, para caso seja necessário utilizarem para o enfrentamento do coronavírus no município.

Até o momento, foram entregues 15 postos de saúde que fazem parte da Atenção Primária à Saúde. Confira as outras unidades já revitalizadas: USFs Paraíso, Engenheiro Passos, Vargem Grande, Morro do Cruzeiro/Castelo Branco, Novo Surubi, Fazenda da Barra II, Fazenda da Barra III, Capelinha, Vicentina/Santo Amaro, Jardim Primavera, Surubi, Jardim Alegria/Jardim Beira Rio e Baixada da Olaria; e a Unidade de Saúde da Família do Posto Resende, localizada onde operava o antigo laboratório no Centro. Continua em andamento a construção da USF Parque Minas Gerais (unidade fixa; temporariamente, está funcionando no Módulo de Saúde da Família, de estrutura metálica).