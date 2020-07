PRF flagra motorista com celulares sem notas fiscais na Lúcio Meira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na noite de terça-feira, por volta das 22h45min, um homem, de 25 anos, conduzindo uma Toyota Hilux CD, com placa de Rio Preto (MG), conduzindo uma carga de celulares, nas proximidades do pedágio, sem as devidas notas fiscais, no km 195, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Com o condutor havia mais duas pessoas de carona. Durante a fiscalização o condutor e os passageiros informaram que estavam vindos da cidade de São Paulo, com destino a cidade de Visconde do Rio Branco (MG).

Sobre o motivo da viagem, eles informaram que possuíam loja de manutenção de celular e eletrônicos e que foram até a cidade de São Paulo comprar mercadorias. Disseram que os produtos estavam no compartimento de carga do veículo e que não possuíam nenhuma nota fiscal.

Diante dos fatos, veículo, condutor e passageiros foram encaminhados até a barreira fiscal, localizada no município de no km 6, da BR-040, em Levy Gasparian. O material foi entregue aos cuidados dos auditores que elaboraram o laudo de contestação especificando detalhadamente os produtos, totalizando R$ 26.500,00.

O condutor e passageiros responderão por transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal e demais procedimentos fiscais.