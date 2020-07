Samuca firma acordo de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal

Outro termo assinado foi a doação de armamento que futuramente deve equipar os guardas municipais

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, e o superintendente da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Inspetor Silvinei Vasques, assinaram nesta terça-feira (30/6) acordo de cooperação técnica que amplia a integração entre a corporação e as forças de segurança do município. O termo estimula o compartilhamento de informações estratégicas no combate ao crime

“Sempre pautei a integração na política de segurança pública. Integrar nossa Secretaria Especial de Segurança Pública (SESP), a Guarda Municipal (GM) com outras corporações tem sido decisivo no combate ao crime e na redução de índices de violência na cidade. Agradeço muito a parceria com a PRF”, declarou o prefeito Samuca.

O acordo permite que a PRF tenha acesso, por exemplo, ao CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e o município passa a ter acesso às milhares de câmeras de monitoramento sob gestão da PRF. Além disso, a PRF poderá inserir guardas municipais e agentes da SESP em treinamentos de capacitação.

“Essa é uma parceria de integração tecnológica e troca de conhecimento sem custos para ambos, uma ação que visa qualificar e ampliar a cobertura de ações de combate ao crime”, explicou o superintendente da PRF.

Outro termo assinado entre Samuca e Vasques foi a doação de armamento que futuramente deve equipar os guardas municipais. Foram doadas 34 pistolas. “Estamos buscando legitimar o porte de arma à GM, uma ação que pode fazer da GM de Volta Redonda a primeira do Estado a se armar no combate a criminalidade”, comentou o secretário da SESP, coronel Antônio Goulart.

Samuca e Vasques ainda dialogaram sobre a instalação de um novo posto da PRF nas intermediações da Rodovia Presidente Dutra que dão acesso à Volta Redonda.