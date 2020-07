Santa Casa de Barra Mansa retorna serviços administrativos nesta quarta-feira

Setores funcionaram em esquema de home office, por conta da Covid-19

Após cumprir com os protocolos de seguranç

a do Ministério da Saúde e da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa retornou, nesta quarta-feira (1°), com as atividades administrativas. O afastamento dos profissionais passou por avaliações internas que envolveram os setores de Recursos Humanos (RH), Comissão de Infecção Hospitalar e pela Medicina do Trabalho. Mesmo com o retorno, a provedoria da unidade preferiu manter parte dos colaboradores, inclusive os que fazem parte do grupo de risco, em esquema de home office.

A medida de retorno tem como principal objetivo dar continuidade, de forma presencial, aos procedimentos administrativos da Santa Casa.

Segundo o provedor da instituição, Getúlio Pereira, todo o procedimento de afastamento e retorno contou com um planejamento, a fim de não atrapalhar o andamento dos serviços. “Quando colocamos nossos profissionais em esquema de home office pensamos em garantir maior segurança e proteção a eles, porém entendemos que o funcionamento da unidade é uma engrenagem que depende tanto da equipe médica, quanto da administrativa”, salientando ainda que, a norma do Ministério do Trabalho sobre o ambiente hospitalar em tempos de pandemia contribuiu para as adequações atuais.

Getúlio falou mais sobre o retorno presencial. “Estamos trabalhamos com o máximo cuidado possível. Ampliamos a higienização de todo hospital, aumentamos a quantidade de dispositivos contendo álcool gel e determinamos um uso constante de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em todos os setores”, finalizou o provedor.