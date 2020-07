Tiroteio deixa um morto e 7 feridos em Três Rios

Iure Roberto Ricardo da Silva, de 20 anos, morreu e sete pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na noite da terça-feira na Rua João Felicidade, na Ladeira das Palmeiras, no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Os tiros foram disparados por dois homens que estavam numa motocicleta. Os outros feridos foram levados para o mesmo hospital. De acordo a unidade médica, dois receberam atendimento e foram liberados. Os demais permanecem internados. A princípio dava conta de que um garoto, de 4 anos , teria morrido. O menino está internado em estado gravíssimo no hospital.

Veja a nota inicial da Polícia Militar sobre o caso: “A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de terça-feira (30/06), o 38ºBPM (Três Rios) foi acionado devido a disparos de arma de fogo na Ladeira das Palmeiras, no município de Três Rios. No local indicado, uma pessoa foi encontrada em óbito e outras cinco estavam feridas, entre as quais constam adolescentes. O Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) foram acionados para fazer o socorro. A equipe policial também foi informada da entrada de outras duas vítimas feridas em unidades de saúde na região, sendo uma criança de quatro anos que não resistiu. A ocorrência foi encaminhada para a 108ª DP”.