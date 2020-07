Vídeo: Carreta carregada com trigo capota na Dutra, em Resende

Uma carreta, carregada com trigo, capotou no final da madrugada desta quarta-feira, por volta das 5h15min, no km 229, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, sentido Rio de Janeiro, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) parte da carga caiu na pista contrária, no sentido São Paulo. Houve interdição parcial das duas pistas, gerando um congestionamento de quatro quilômetros nos dois sentidos.

O condutor de 38 anos foi socorrido pela equipe de Resgate da NovaDutra e levado para o Hospital de Emergência de Resende. A carreta foi removida para o pátio da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. A pista sentido São Paulo foi liberada por volta das 7h30min. A pista sentido Rio de Janeiro foi liberada por volta das 8h20min. Fotos e vídeos: Polícia Rodoviária Federal