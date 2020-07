Centro de Especialidades Odontológicas do Centro é entregue totalmente revitalizado pela prefeitura de Resende

Unidade, situada na Rua Doutor João Maia, no Centro, recebeu melhorias na infraestrutura, além de novos equipamentos e mobílias

A Prefeitura de Resende entregará oficialmente mais um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) totalmente reformado pelo programa ‘Revitaliza Resende’, nesta sexta-feira, dia 3. Desta vez, será a unidade situada na Rua Doutor João Maia, nº. 56, no Centro, que já iniciou suas atividades, mas estão restritas às situações de urgências e emergências devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), de acordo com recomendações da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Os atendimentos eletivos permanecem suspensos até o momento, e pela mesma razão não haverá cerimônia de entrega, apenas um ato simbólico. O CEO Centro recebeu diversas melhorias na infraestrutura, além de novos equipamentos e mobílias, que otimizam os atendimentos aos usuários e oferecem condições mais dignas de trabalho aos profissionais da área.

O processo de revitalização do CEO Centro, que conta com sete consultórios, englobou vários serviços: colocação de laje, que não existia; teto refeito; readequação das partes elétrica e hidráulica em conformidade com as normas da Vigilância Sanitária; implantação do novo espaço destinado ao PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde); troca do piso; e instalação de divisórias de drywall, que são mais resistentes. A unidade também ganhou uma saída de emergência.

O superintendente municipal de Saúde Bucal, Flávio Monteiro de Barros de Carvalho, destacou que o CEO Centro passou por uma grande reformulação, trazendo benefícios tanto para a população quanto aos usuários.

— A revitalização transformou completamente a unidade do Centro, que enfrentava problemas estruturais como a cobertura que era de telha de amianto. A falta da laje gerava goteiras no espaço, o que acabava comprometendo a rotina de trabalho. As mudanças ultrapassaram às expectativas de um espaço físico reformado, já que o processo de modernização incluiu a aquisição de novos equipamentos como cadeiras odontológicas e mobílias dos consultórios. Durante as obras, os atendimentos foram remanejados para o CEO Alegria, por um período. O CEO Centro possui sete consultórios, laboratório de próteses, sala de esterilização, sala de expurgo, recepção, sala de coordenação e reuniões, almoxarifado, cozinha e quatro banheiros, sendo dois para funcionários e os outros para pacientes. O local disponibiliza atendimentos nas seguintes áreas: endodontia; periodontia (tratamento de gengiva); prótese dentária; cirurgia oral; odontopediatria; e estomatologia (para diagnóstico de lesões orais). A unidade também oferece atendimento a pacientes com necessidades especiais. Em tempos normais, fora da pandemia, a média de atendimentos na unidade do Centro chega a 1.500 por mês – explica.

O superintendente lembrou que os atendimentos seguem restritos devido à pandemia global, em razão do alto risco que a atividade profissional oferece em relação à propagação do vírus. “A Associação Dentária Americana (ADA-USA), o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC/EUA) e o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS) frisaram em suas publicações, que a assistência odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do novo coronavírus, em virtude da elevada possibilidade de exposição aos materiais biológicos pela geração de gotículas e aerossóis. A proximidade entre o profissional e o paciente também é um dos pontos levantados pelos especialistas nestes casos. O atendimento ao público em situações de urgências e emergências prossegue com todos os cuidados necessários no enfrentamento à doença Covid-19, de segunda a sexta-feira, de 7h às 18h. No momento, os atendimentos aos sábados estão interrompidos”, enfatiza.

As medidas preventivas adotadas nos atendimentos odontológicos do município estão em conformidade com o Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de março de 2020, e suas atualizações, e as recomendações da AMIB/CFO (Associação de Medicina Intensiva Brasileira/Conselho Federal de Odontologia), atualizadas no dia 1º de junho deste ano. As orientações foram divulgadas no Informativo Área Técnica de Saúde Bucal da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no último dia 15, reforçando que os procedimentos odontológicos realizados nos municípios do Estado do Rio, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) e dos CEOs no Sistema Único de Saúde (SUS), devem permanecer restritos às situações de urgências e emergências, respeitando as medidas de controle com uso de todo Equipamento de Proteção Individual (EPI) correspondente à prática. Desta forma, os atendimentos eletivos continuam suspensos.

Nesta quinta-feira, dia 2, o CEO Alegria, localizado na Avenida das Mangueiras, no bairro Cidade Alegria, também foi entregue pelo governo municipal. Para outras informações, o telefone de contato do CEO Centro é (24) 3381 4381.