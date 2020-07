Grave acidente deixa 7 pessoas feridas em Angra dos Reis

Umm acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, deixou sete pessoas feridas na no km 463, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no bairro Monsuaba, sentido Verolme, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi frontal. Uma pessoa ficou presa às ferragens de um dos veículos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar à vítima presa as ferragens. Os demais foram levados para o Hospital Geral da Japuíba.

Os feridos são dois homens, três mulheres e duas crianças. Segundo a unidade hospitalar, um dos homens estava com hemorragia interna. Ele passou por cirurgia e seu estado é grave. O trânsito chegou a ficar interditado por alguns momentos.