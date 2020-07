Prefeitura entrega CEO  alegria reformado nesta quinta-feira

Neste período de pandemia, atendimentos são apenas para casos de urgência e emergência

A prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, entrega as obras de revitalização do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no bairro Cidade Alegria, nesta próxima quinta-feira, dia 2. A unidade fica localizada ao lado da nova UBS, que também será entregue.

Com as obras de melhoria, o CEO do bairro conseguiu ampliar para sete o número de consultórios. A administração municipal reforça, no entanto, que neste período de pandemia os atendimentos estão restritos às situações de urgências e emergências, com o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI), conforme determinação da Secretaria Estadual de Saúde. Os atendimentos eletivos estão suspensos no momento.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde os atendimentos restritos são devido ao alto risco de disseminação do coronavírus no serviço odontológico, pois há grande possibilidade de exposição dos materiais biológicos pelas gotículas e aerossóis, e também a proximidade entre o dentista e o paciente.

O CEO Alegria foi revitalizado, reformado e recebeu diversas melhorias como: a troca da parte elétrica e hidráulica, novos banheiros adaptados para pessoas com deficiência, novas salas para atendimento, pintura externa e interna, reforma na laje da cobertura e troca de pisos e azulejos.

Além disso, foram instalados novas luminárias e novos equipamentos odontológicos. O CEO Alegria, antes da revitalização sofria com problemas de infiltrações, rachaduras e fissuras, que comprometiam o conforto e segurança dos pacientes.

O CEO Alegria oferece os seguintes serviços odontológicos: periodontia, endontia, prótase dentária, odontopediatria, cirurgia oral, estomatologia e atendimentos para pacientes com necessidades especiais.