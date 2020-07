Sanitização e higienização continuam pela cidade

Além da limpeza e manutenção, a Secretaria de Infraestrutura segue reforçando o trabalho de higienização e sanitização nas vias e outros espaços públicos, como forma de prevenção no combate à pandemia do novo coronavírus. Nesta quinta-feira, o serviço aconteceu nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Vila Mury, Belo Horizonte, Coqueiros, Jardim Cidade do Aço, Mariana Torres, Retiro I e II, Verde Vale e Vila Brasília.

A ação também foi realizada no Hospital Dr. Munir Rafful e no campus do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa), no Retiro, e no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Usina de Sonhos, na Vila Mury.

O trabalho de higienização e sanitização, que envolve lavagem com água clorificada e pulverização de produto bactericida, é periódico nas unidades de saúde e também é realizado em vias, espaços públicos e nos principais pontos comerciais da cidade. A ideia é priorizar locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias.