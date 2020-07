Suspeitos de envolvimento em tiroteio são presos em Três Rios

Dois homens foram presos na tarde de quarta-feira, em Três Rios. Eles são suspeitos de envolvimento no tiroteio ocorrido na noite de terça-feira, dia 30, no qual morreu Iure Roberto Ricardo da Silva, de 20 anos e sete pessoas ficaram feridas. Um dos suspeitos estava na Ladeira das Palmeiras, onde ocorreu o crime e o outro foi encontrado na casa de sua namorada, no bairro Cariri.

Celulares e CDs que foram encontrados com os suspeitos, foram apreendidos e serão analisados nos próximos dias, informou a Polícia Civil.

Segundo os agentes, os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas que estão hospitalizadas e, após perícia no local e início das investigações, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo três em Três Rios e um em Paraíba do Sul, e dois mandados de prisão.

Todas as vítimas foram levadas para o Hospital de clínicas Nossa Senhora da Conceição. Duas foram atendidas e liberadas no mesmo dia, quatro ficaram internadas e a criança, uma menina de 4 anos, foi transferida na quarta-feira, em estado grave, para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.