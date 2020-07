Vacinação contra a gripe em Quatis é mantida enquanto durar o estoque

Dose está liberada para toda a população, mas Secretaria de Saúde ainda busca alcançar a meta entre as crianças e adultos

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe foi encerrada na última quarta-feira, dia 30, mas a Secretaria Municipal de Saúde de Quatis informa que ainda possui doses da vacina e continuará realizando o atendimento até finalizar o estoque. Nesta etapa, a vacinação está liberada também para o público em geral, aqueles que não estão entre o público prioritário.

Segundo a secretaria, o município possui dois grupos prioritários que ainda não tiveram a meta de vacinação de 95%, estabelecida pelo Ministério da Saúde, atingida e são o foco da secretaria. São eles: Crianças de 6 meses a menos de 5 anos e adultos com idade entre 55 a 59 anos. Entre as crianças, foram vacinadas 685 e restam ainda 244 crianças. Já entre os adultos, a imunização atingiu 358 pessoas, faltando vacinar 276 para atingir a meta.

Todas as unidades de saúde do município estão fazendo o atendimento para aplicação da vacina contra a gripe. A exceção é a Casa da Criança que faz atendimento somente às crianças para evitar aglomeração de pessoas. O atendimento nas unidades é das 9 às 16 horas.

De acordo com o coordenador do Programa de Imunização do município, Wendell Monteiro, a faixa das crianças é a maior preocupação da secretaria. Principalmente devido à resistência de alguns pais que não estão permitindo que seus filhos sejam vacinados pela equipe de imunizados.

– É a faixa que mais nos preocupa e fazemos um apelo aos pais e responsáveis para que levem seus filhos para serem vacinadas. A sua aplicação é para protegê-las e evitar a sua hospitalização nesse período de pandemia. Não entendemos esse receio dos pais. A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença. É importante para a saúde e segurança das crianças – frisa o coordenador, acrescentando que diante da posição de alguns pais de impedir a aplicação da vacina, os agentes de saúde estão registrando o caso em documento que depois será encaminhado ao Conselho Tutelar do município.

Importância da vacina

A vacina contra a gripe Influenza não protege contra o novo coronavírus, mas é considerada fundamental para diminuir o número de pessoas que apresentam problemas respiratórios graves, principalmente as que necessitam de internação.

A importância da vacinação contra a gripe nesses tempos de pandemia do Covid-19, segundo Monteiro, é que uma pessoa imunizada vai ter a vacina anotada na caderneta. Isso ajuda na investigação de outras doenças. Se passado os 15 dias, que é o tempo que a vacina leva para fazer efeito no organismo da pessoa, ela apresentar sintomas de resfriado, a gripe será descartada pois ela tomou a vacina.