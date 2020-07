Academia recebe cobertura em Quatis

A Academia ao Ar Livre da Terceira Idade do Bairro Nossa Senhora do Rosário recebeu esta semana a cobertura que trará mais conforto aos usuários idosos. O espaço da academia foi montado na área que está instalado o Ginásio Poliesportivo do bairro e contará com dez aparelhos para a prática de atividades físicas. Os equipamentos foram doados pelo Governo do Estado, através da Secretária Estadual de Esporte e Lazer. Os serviços devem ser concluídos nos próximos dias.

Apesar do espaço ser destinado ao público da terceira idade, a Prefeitura de Quatis faz questão de frisar que o momento ainda é de cautela devido ao Covid-19, principalmente, com relação aos idosos. A orientação da administração municipal é no sentido dos idosos ainda permanecerem na segurança de suas casas e evitem ao máximo ir para rua.