Colisão entre caminhão e caminhonete deixa três feridos na Lúcio Meira

Uma colisão envolvendo um caminhão e uma caminhonete deixou três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira, por volta das 12h30min, no km 200, da Rodovia Lúcio Meira, nas proximidades de Andrade Pinto, em Paraíba do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão foi transversal. O condutor da Hilux, de 25 anos, e a passageira, de 19 anos, foram socorridos, com lesões leves, e levados para a Santa Casa, de Três Rios.

O condutor do caminhão, de 38 anos, natural de Barbacena (MG) foi removido para o Hospital de Vassouras. O veículo com carga de sucata e a caminhonete pararam no acostamento. Não houve interdição da pista.