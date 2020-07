Corpo de idoso é encontrado no Rio Paraíba do Sul

O corpo do idoso, João de Oliveira, de 72 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira dentro do Rio Paraíba do Sul, nas proximidades de uma ponte, no bairro Caieiras, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após ser retirado do Rio Paraíba, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar perícia e descobrir a causa da morte.

João estava desaparecido desde o último domingo, quando estava com a esposa e a filha na recepção de um hospital aguardando resultados de exames.

Ele saiu para ir até o carro quando desapareceu. O carro do idoso foi encontrado abandonado em cima da ponte de acesso ao bairro Aero Clube.