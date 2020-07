Corpo é encontrado dentro do Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí

O corpo de um homem, identificado como sendo Celso Pereira, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, dentro do Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro na altura do bairro Maracanã, em Barra do Piraí. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o corpo que foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.

Celso estava desaparecido desde o último dia 30 de junho, quando saiu de moto e não voltou mais. Ela tinha sido visto pela última vez no bairro Roseira, horas após ter saído de casa. O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Piraí.