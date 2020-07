Hospitais recebem higienização e sanitização em Volta Redonda

Equipes da prefeitura realizaram ação preventiva à pandemia de Covid-19 no Hospital do Idoso e no São João Batista

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), a Prefeitura de Volta Redonda promoveu nesta sexta-feira, dia 3, o serviço de higienização e sanitização no Hospital do Idoso, localizado na Vila Santa Cecília, e no Hospital São João Batista, no bairro Colina. As equipes estão reforçando o trabalho nas unidades de saúde.

Para controlar a circulação do vírus na cidade, os profissionais, devidamente equipados com seus trajes apropriados, realizam a lavagem dos locais com água clorificada e aplicam o produto bactericida que, quando utilizado regularmente, é capaz de afastar o vírus.

“Temos que garantir o atendimento em nossa rede de saúde e os hospitais, inclusive o do Idoso, que abriga pessoas do grupo de risco, precisam dessa prevenção regularmente. Todos devem fazer sua parte nesse combate ao coronavírus, lavando as mãos, usando máscara e, se possível, ficando em casa”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Nesta semana, já foram sanitizadas outras unidades de saúde, como os hospitais Dr. Munir Rafful, no Retiro, e de Campanha, no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Santo Agostinho, do novo Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida) e unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF).

A ação já foi realizada também nos principais centros comerciais da cidade, nos CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Polícia Militar e sede do Conselho Tutelar.