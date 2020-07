Lei estadual proíbe comercialização, uso ou até mesmo porte e posse do material

Uma ação conjunta realizada pela Guarda Municipal e a Polícia Civil em Resende, na tarde desta quinta-feira, dia 02, resultou na apreensão de 40 rolos de ‘linha chilena’, usada para soltar pipa. O material estava pronto para ser comercializado por um homem, que foi localizado e levado para prestar esclarecimentos na delegacia local.

A apreensão aconteceu no Jardim do Sol, após a Guarda Municipal receber informações sobre a venda de “linha chilena” em uma casa no bairro. Com isso, os agentes de segurança foram ao local indicado e acharam um homem soltando pipa com a linha proibida.

Ele confirmou aos agentes que vendia o produto, mas alegou que não sabia das restrições legais. Desta forma, o homem foi conduzido até a delegacia e o material apreendido.

Linhas proibidas por lei

A lei estadual Nº 8478 de 18/07/2019 proíbe a comercialização, o uso, o porte e a posse da substância constituída de vidro moído e cola (cerol), além da linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio (linha chilena), e de qualquer produto utilizado na prática de soltar pipas que possua elementos cortantes.