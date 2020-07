Uma loteria foi assaltada na manhã desta sexta-feira, no momento em que uma funcionária chegava para abrir o estabelecimento comercial na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Segundo a funcionária, de 34 anos, o homem negro, alto, que vestia blusa de frio preta e uma calça jeans chegou armado e anunciou o assalto. Depois do roubo, o assaltante fugiu em companhia de um comparsa que estava numa moto preta, sem placa.