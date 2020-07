Obras no Hospital Veterinário estão em reta final

Estão sendo feitas a pintura externa, acabamentos finais, estrutura e telhamento da varanda

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, continua com as obras do novo Hospital Veterinário no município. Os trabalhos estão sendo finalizados em diversos setores do espaço.

No momento, as equipes estão concluindo a pavimentação do estacionamento com piso intertravado, como os acabamentos finais e a pintura externa. Além disso, a estrutura da varanda está em fase de acabamento. Os trabalhos no telhado da varanda também já começaram.

As equipes da administração municipal estão instalando as janelas e portas nos lugares. Recentemente, foram colocadas a louça, metais, torneiras e pias. Como também as bancadas já foram entregues e instaladas nos futuros espaços.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está previsto ainda um cronograma de paisagismo com o plantio de mudas. A iluminação interna já está sendo testada e em breve também será instalada toda a iluminação do prédio.

No cronograma das obras estão previstos ainda os portões de fechamento do espaço, a obra pelos fundos já está fechada. Além disso, estão previstos os trabalhos de sinalização viária, horizontal da pavimentação para marcar os espaços do estacionamento e acesso dos pedestres.

– Estamos em fase de pintura, paisagismo, término do piso do estacionamento e acabamentos finais para que em breve a população já possa aproveitar os serviços de saúde para os animais – disse o secretário de Obras, Victor Sampaio.

O Hospital Veterinário irá atender toda a demanda de Resende, oferecendo consultas, cirurgias e serviços de saúde animal. A unidade terá dois consultórios, duas salas de anestesia, duas salas de cirurgia, sala de raio-x, laboratório, internação, recepção e banheiros.