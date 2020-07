Voltaço vence Resende e se classifica para a semi da Taça Rio Voltaço

João Carlos e Pedrinho marcaram os gols da vitória do Esquadrão de Aço

De virada e na emoção! O Volta Redonda venceu o Resende por 2 a 1 e está classificado para a semifinal da Taça Rio 2020. O adversário será o Flamengo.

A Fferj ainda não definiu o dia e o horário da partida.

Os primeiros 45 minutos de partida foram movimentados, mas nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar. O Volta Redonda foi mais perigoso e criou as melhores chances de gol. Na melhor delas, João Carlos arriscou da entrada da área e acertou a trave de Jefferson.

A resposta do Resende veio com Igor, que recebeu em velocidade e bateu na saída de Douglas Borges, mas a bola acabou indo para fora.

Se na primeira etapa o placar não saiu do zero, na volta do intervalo os gols não demoraram a sair. No primeiro minuto, o Resende abriu o placar com Geovani. Porém, nem deu tempo para comemorar muito. Dois minutos depois, Pedrinho bateu falta e João Carlos desviou de cabeça para o fundo das redes.

Após o gol o Esquadrão de Aço passou a pressionar o Resende em busca da virada, porém, a bola teimava em não entrar. Até que, aos 44 minutos, Saulo Mineiro cruzou para Pedrinho que, de primeira, bateu forte para sacramentar a vitória do Voltaço e a classificação para a semifinal da Taça Rio.

Campeonato Carioca 2020 – 5° rodada da Taça Rio

Volta Redonda 2 x 1 Resende

(02/07/2020 – Estádio do Maracanã – 20h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, Marcelo e Bernardo; Pedrinho e João Carlos. Técnico Luizinho Vieira.

Foto e fonte: Volta Redonda FC