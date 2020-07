Flamengo fecha com empresa para transmitir jogo pela semifinal da Taça Rio

A diretoria do CR do Flamengo anunciou que irá transmitir a semifinal da Taça Rio do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, neste domingo, às 16 horas, contra o Volta Redonda, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O clube, assim como na sua partida anterior, usará a MP criada pelo presidente Jair Bolsonaro, na qual o mandante detém os direitos televisivos de seus jogos no Brasil, e assim transmitirá o confronto via internet.

A transmissão nas redes sociais utilizará uma plataforma de streaming. E quem não for sócio-torcedor do clube, terá que pagar R$ 10 para assistir o jogo.

Veja abaixo o comunicado do clube:

Neste domingo (5), o Flamengo irá transmitir sua partida contra o Volta Redonda, semifinal da Taça Rio. A transmissão com vídeo e áudio será na plataforma MyCujoo, ao preço popular de R$10, no Brasil, e US$8, fora do Brasil. A venda começa neste sábado (4), às 10h, no site do MyCujoo, e o pagamento poderá ser feito com cartões de débito e crédito.

Especialmente para nossos sócios-torcedores, a exibição com imagens no MyCujoo será gratuita. O procedimento para o acesso será informado neste sábado (4), com todos os detalhes em um passo a passo, através de e-mail.

A transmissão com áudio e sem imagens, como vinha sendo feita tradicionalmente, será gratuita, na FlaTV, nos perfis oficiais do clube no YouTube, Facebook e Twitter.

O pré-jogo começa às 14h e a bola rola às 16h, no estádio do Maracanã. A narração será do Emerson Santos, com comentários de Alexandre Tavares e do ídolo campeão mundial Raul Plassmann, novamente nosso convidado especial.

Foto; Alexandra Vidal (CR Flamengo)