Barra Mansa é a primeira cidade da região a realizar testagem em massa para a Covid-19

Já passaram pelo exame funcionários de restaurantes, taxistas, motoristas de aplicativo, policiais militares, padres e pastores

Em uma ação para assegurar os baixos índices da Covid-19 no município, a Prefeitura de Barra Mansa tem aplicado testes rápidos em massa nos profissionais que mantém contato com um grande número de pessoas. Até o momento, foram examinados funcionários de restaurantes, taxistas, motoristas de aplicativo, policiais militares, padres e pastores. Ao todo, são 569 resultados, sendo 7 positivos, o que representa 1.23% dos testes aplicados.

Em dados mais detalhados, os testes rápidos, do tipo imunocromatográficos, foram realizados em 35 funcionários de restaurantes, 86 pastores e padres, 93 taxistas, 256 motoristas de aplicativo e 99 policiais militares.

Os casos positivos foram três taxistas, dois motoristas de aplicativo e dois policiais militares. Entre funcionários de restaurantes, pastores e padres não foi identificado nenhum caso da doença. Os profissionais contaminados passarão pelo procedimento padrão de isolamento e cuidados específicos. A Secretaria de Saúde também agendará uma visita à residência, para a testagem dos familiares.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, explica como são definidos os grupos que serão atendidos. “Os testes estão sendo feitos nos segmentos mais importantes e com risco, aqueles que lidam com o público, como os taxistas, no qual as pessoas entram no carro, e este, muitas vezes, está com a janela fechada. Também tem os policiais que estão o tempo inteiro nas ruas. Esse é o nosso foco. Ontem, o prefeito conseguiu 2.500 testes com o Estado e que já estão para chegar, ampliando mais um pouco a nossa ação. Eu e o prefeito estamos estudando o próximo grupo a ser atendido”, informou o secretário.

Ao todo, o município adquiriu 2.000 testes rápidos e recebeu aproximadamente 6.000 unidades doadas pelo Estado. Além dessas categorias, também foram testados profissionais de saúde que apresentaram sintomas, pacientes e familiares de pessoas positivas.