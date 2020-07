Butantan avança nas ações de combate ao coronavírus

As ações de combate ao coronavírus passaram por mais um avanço expressivo. O Instituto Butantan informa que nesta sexta-feira (03/07), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu a autorização para o início da fase III dos estudos clínicos da vacina de COVID-19 desenvolvida por Sinovac Life Science Co., Ltd.

A produção da vacina é fruto de acordo inédito entre o Instituto Butantan e a gigante farmacêutica chinesa Sinovac. A nova fase dos estudos clínicos prevê a testagem em 9 mil voluntários de todo o Brasil.