Feira Livre acontece no Parque de Exposições de Resende neste domingo

Área conta com amplo estacionamento e medidas de segurança contra o coronavírus

O Parque de Exposições de Resende abriga mais uma edição especial da Feira Livre neste domingo, dia 5, entre 7h e 14 h. O objetivo é permitir que os feirantes e artesãos possam comercializar seus produtos de maneira segura, em um projeto desenvolvido para garantir a segurança de todos em tempos de pandemia do coronavírus.

A organização da feira promoveu mudanças para permitir a entrada de pessoas a pé no espaço de vendas. Há organização de filas e afastamento entre as barracas, com o devido distanciamento seguro. As barracas em geral disponibilizarão álcool gel para a higienização das mãos dos clientes e vendedores, assim como o uso da máscara será obrigatório na entrada e para circulação no interior do espaço. Haverá ainda uma pia portátil para permitir a higienização constante dos frequentadores. O espaço para estacionamento é amplo e não há preocupação com vagas para os veículos dos visitantes, expositores e vendedores.

Como nas outras edições, serão comercializados produtos do ramo de hortifrúti, queijos, laticínios e derivados, além da peixaria. O espaço também conta com uma praça de alimentação