Bairro Santo Agostinho passa por sanitização contra o novo coronavírus neste domingo em Volta Redonda

Além do trabalho diário de prevenção à Covid-19; equipe de infraestrutura da Prefeitura de Volta Redonda garante a manutenção da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda investe em sanitização como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. O trabalho diário, realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, prioriza as unidades de saúde e os locais de maior circulação de pessoas como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias nos principais pontos comerciais da cidade.

Na manhã deste domingo, dia 05, o centro comercial do bairro Santo Agostinho recebeu o serviço. O trabalho de sanitização consiste na lavagem dos espaços públicos com uso de água clorificada e pulverização de produto bactericida. A solução química utilizada periodicamente é capaz de afastar o vírus.

Nesta semana, também receberam o tratamento contra o vírus o bairro Aterrado, as calçadas, entradas de agências bancárias, lotéricas e centro comercial, Praça Sávio Gama, Mercado Popular, Cais Aterrado e a 93ª DP (Delegacia de Polícia); a sede da Secretaria Municipal de Saúde, o Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida), Hospital de Campanha no Estádio Raulino de Oliveira, Hospital do Idoso, Hospital São João Batista, as unidades da Atenção Básica da 249 e Jardim Paraíba, agência bancária e casa lotérica na 207, terminal rodoviário na Ponte Alta e a Rodoviária Municipal Francisco Torres.

O prefeito Samuca Silva afirmou que as ações para reduzir a circulação do vírus em Volta Redonda são diárias. “Nossas equipes atuam nos finais de semana e feriados. O vírus não dá trégua, então o trabalho tem que ser contínuo. Além dos responsáveis pela sanitização, estão nas ruas todos os dias as equipes da força-tarefa, que fiscaliza se o funcionamento das atividades comerciais estão de acordo com as restrições para prevenção à Covid-19, e das barreiras sanitárias, que fazem um cinturão de controle para acesso à cidade”, lembrou Samuca.

Ele acrescentou que, apesar do foco do serviço público neste momento estar voltado para a pandemia, as equipes de manutenção da cidade também realizam trabalho ininterrupto. “Não podemos deixar de cuidar do dia a dia da população. As demandas são diárias e temos que atender”, disse o prefeito, agradecendo os funcionários de infraestrutura que também são responsáveis por esse serviço.

Nos últimos sete dias, 17 bairros de Volta Redonda foram beneficiados com os serviços de caiação, capina, roçada, retirada de entulho e limpeza. As equipes estiveram no Jardim Belvedere, Vila Santa Cecília, Vila Americana, Açude II, Vale Verde, Coqueiros, Jardim Amália II, Nossa Senhora das Graças, Aterrado, Retiro, Roma II, Santo Agostinho, Três Poços, Santa Rita do Zarur, Mariana Torres, Volta Grande e Barreira Cravo.

As ações de recuperação asfáltica foram realizadas durante a semana na Rodovia dos Metalúrgicos, Água Limpa, Jardim Amália, Nova Primavera, Três Poços, Jardim Belvedere e Vale Verde. Secom/VR com fotos de Evandro Freitas