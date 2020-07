Marta Rocha, a primeira miss Brasil, morre aos 83 anos

A primeira Miss Brasil, Marta Rocha, de 83 anos, morreu no sábado, em decorrência de uma insuficiência respiratória seguida de infarto, onde estava morando, em Niterói. O corpo da baiana, de Salvador, Maria Martha Hacker Rocha, foi sepultado neste domingo, no Cemitério no Santíssimo Sacramento, em Niterói. Martha Rocha foi a vencedora do concurso Miss Brasil do ano de 1954, aos 19 anos.

No concurso de Miss Universo do mesmo ano ficou em segundo lugar, atrás da americana Miriam Stevenson. Marta Rocha deixa três filhos. Marta Rocha morou em Volta Redonda por aproximadamente 12 anos. Ela veio para ficar perto de seu filho e fazer um tratamento de um câncer.

O colunista Mário Sérgio, do Jornal Diário do Vale, sempre prestigiou e foi prestigiado pela ex-miss Brasil.

– Ela estava residindo há alguns anos na cidade de Niterói. Ela comunicou há mais de um ano, em seu Facebook, ter ido morar em uma pousada particular para idosos, por questões financeiras. Lá ela possuía todo o carinho e atenção da proprietária, em tempo integral, além de cuidados de médicos geriatras, nutricionistas, enfermagem, alimentação balanceada e muito carinho dos hóspedes. Ela postou em sua rede social não se sentir “diminuída ou humilhada por isso – comentou Mário Sérgio em sua coluna.

Antes em sua trajetória, Martha Rocha, estava vivendo no Rio de Janeiro. No passado, Marta foi vítima de um golpe, perdendo toda sua fortuna.