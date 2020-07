Fluminense é o mandante na final da Taça Rio

A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) realizou na manhã desta segunda-feira, o sorteio do clube mandante para a final da Taça Rio, o segundo turno do Carioca. A bola sorteada foi a do Fluminense. A decisão acontecerá no Maracanã na próxima quarta-feira, às 21h30min. Os dirigentes dos dois clubes estiveram presentes. Cacau Cotta e Marcos Braz (Flamengo) e Marcelo Penha (Fluminense).

Caso o Flamengo conquiste a Taça Rio, o rubro-negro será campeão Estadual de forma antecipada. Ao Fluminense só resta vencer o segundo turno e forçar duas partidas decisivas para sabermos o Campeão Carioca de 2020.

O Fluminense será o mandande e jogo será televisionado pela Rede Globo de televisão. Foto: Ferj