Identificado corpo encontrado no bairro Açude IV

Foi identificado como sendo de Jackson Vicente de Medeiros, de 26 anos, o corpo encontrado na manhã de domingo, no bairro Açude, em Volta Redonda.

Jackson estava desaparecido desde o dia 27 de junho, quando saiu e casa e não voltou mais. Uma pessoa teria chamado a vítima o dia em que ele desapareceu.

O corpo estava nas proximidades de uma torre atrás da quadra e do campo de futebol do bairro. A identificação não foi difícil, pois tinha uma tatuagem no pescoço com os dizeres: Deus é Fiel.

Segundo informações do local, o corpo estava em adiantado estado de decomposição e foi levado para o IML (Instituto Médico Legal). O registro foi feito na Delegacia de Polícia, do município.