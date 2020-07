Uma jovem, de 18 anos, foi assassinada na noite deste domingo, com vários tiros, no bairro Nova Liberdade, em Resende.

Segundo informações do local, a jovem estaria com os dois filhos no momento da execução. Antes de ser morta ela colocou os filhos no chão e levou muitos tiros.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Resende.