Fachada da Câmara de Volta Redonda toma nova cor (Amarelo)

A Câmara Municipal de Volta Redonda continua prestando homenagens aos cidadãos através das cores que iluminam a fachada todos os meses. E, em julho é a vez do AMARELO, lembrando das campanhas do Câncer Ósseo e das Hepatites Virais.

O Presidente da Casa, o vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, faz questão de ressaltar que o Legislativo Municipal é solidário com todos que passam por essas enfermidades e, mesmo que nesse momento de Pandemia do novo Coronavirus Covid19, quando o enfrentamento e todas as precauções devem ser prioridade, a sociedade em geral, deve estar atenta aos tratamentos que necessitam de continuidade e essa iluminação deve ser um alerta para o município.